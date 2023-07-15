«Сократим население»: Камала Харрис фатально оговорилась во время выступления

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить человечество вместо загрязнения

«Сократим население»: Камала Харрис фатально оговорилась во время выступления

Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew - Pool via CNP

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Вице-президент перепутала слова «население» и «загрязнение».

В США продолжают смешить общественность своими оговорками по Фрейду. На этот раз, вице-президент страны Камала Харрис случайно призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения. Об этом она заявила на в рамках конференции, посвященной борьбе с изменением климата. Ее слова зафиксированы в расшифровке на сайте Белого дома.

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — заявила Харрис.

Однако на сайте все же отредактировали ее слова и заменили слово «население» (population) на «загрязнение» (pollution).

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