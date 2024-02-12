Какой кошмар: дочь Ольги Орловой поела корм из миски вместе с собаками

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 49 0

Дочь телеведущей Орловой поела из миски корм вместе с собаками

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Годовалая малышка, по мнению знаменитой матери, познает мир.

Дочь певицы и телеведущей Ольги Орловой Анна растет и активно интересуется окружающим ее миром. Так, 6 февраля девочке исполнился год.

Поздний ребенок, долгожданный и горячо любимый, стал главной радостью в доме 46-летней звезды и ее избранника Валерия. Старшие дети от первых браков выросли, и теперь влюбленные посвящают все свое время малышке.

Орлова с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видеороликами с наследницей. Еще одна страсть звезды - многочисленные питомцы, аж пять собак.

Последняя публикация в личном блоге селебрити наделала много шума. На видео маленькая Анна внимательно изучает содержимое собачьей миски, в это время четверолапые пытаются урвать кусочек и себе.

А потом дитя достает из миски горстку корма и отправляет его себе в рот. Тут уж мама вмешалась: сказала, что питаться этим не стоит.

«Слабонервным „яжматерям“ всея Руси просьба не смотреть. Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрику „Нестерильные дети“ можно считать открытой. Присоединяйтесь, кто „за“, да и кто „против“ тоже. Корма хватит на всех!» — подписала пост Орлова.

Конечно, многие испытали шок при виде ребенка, разделяющего трапезу с собаками. Переживающие фолловеры предупреждали артистку о рисках заражения ребенка паразитами и негигиеничности такого поведения.

Но многие, в том числе бывалые родители, просто посмеялись и поделились похожими историями. Известно, что стерильная среда не менее вредна для маленьких детей, чем полная антисанитария.

Нагрузка на иммунитет нужна - так он тренируется защищать организм, поэтому молодым мамам и советуют поспать лишний раз вместе с младенцем, а не натирать полы антисептиками в свободную минутку. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ценой далось материнство Ольге Орловой на пятом десятке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
«Самые беззащитные»: почему Запад тестировал неизвестные препараты на психбольных на Украине
0:27
Вот и песенке конец: Россия лишила Украину запасов бронетехники
0:13
«Сильнее, чем мы ожидали»: в МВФ пришли в шок от состояния экономики России
23:59
«Есть угроза жизни»: с Даной Борисовой произошла беда
23:44
«Не знаю такой праздник»: что Андрей Малахов думает о Дне святого Валентина
23:31
Какой кошмар: дочь Ольги Орловой поела корм из миски вместе с собаками

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«Атмосфера праздника»: как молодая жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса