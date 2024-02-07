Год невыносимых страданий: что пришлось пережить Ольге Орловой ради счастья

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 34 0

Ольга Орлова на протяжении года подвергалась травле со стороны своих же фанатов

Год невыносимых страданий: что пришлось пережить Ольге Орловой ради счастья

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что сегодня происходит в жизни звезды?

Певица Ольга Орлова вчера отметила очень важную дату — ее дочке исполнился один год. Для звезды это невероятно значимое событие, ведь еще совсем недавно казалось, что в ее жизни уже не будет счастья.

Первые новости о том, что у артистки будет ребенок появились в 2022 году. Друзья, коллеги и преданные фанаты обрушились на Орлову с поздравлениями, однако не все оказались в равной степени рады за певицу.

Завистники и просто хейтеры тут же обвинили Ольгу во лжи, посчитав, что в 45 лет забеременеть артистка не могла. По непонятным причинам, против нее как будто ополчилась целая армия недоброжелателей, которая занималась непрекращающейся травлей практически под каждым постом певицы в соцсетях. Как пишет сайт dni.ru, беременность Орловой называли фальшивкой, а растущий живот считали накладным.

К счастью, знаменитость смогла пережить практически целый год травли и выйти из ситуации с высоко поднятой головой. 6 февраля 2023 года на свет появилась очаровательная малышка Анна, после рождения которой все проблемы Ольги как будто улетучились.

Несмотря на травлю и возрастную, а значит, априори тяжелую беременность, сегодня певица счастлива и тратит свое время не на хейтеров, а на любимую дочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Муромцева обрела семейное счастье.

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