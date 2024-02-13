Путин: Россия открыта к сотрудничеству в медицине с другими странами

Россия открыта к сотрудничеству и реализации совестных проектов с другими странами в сфере медицины. Об этом в рамках открытия Второго Форума будущих технологий заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что первоочередная задача в области развития инновационных медицинских технологий — это построение системы вокруг пациента. Такой подход призван повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения граждан.

«Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник. Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. И ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента», — отметил Владимир Путин.

При этом президент РФ добавил, что российская медицина всегда открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами.

Форум будущих технологий, посвященный инновационному развитию медицины, стартовал в Москве 13 февраля 2024 года.

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