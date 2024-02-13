ВСУ нанесли удары по жилому сектору.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) погибли три мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

Украинские боевики атаковали населенный пункт 13 февраля 2024 года.

«В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное», — сообщила министр.

Стоит отметить, что ВСУ атаковали именно жилой район города, удар пришел по месту рядом с больницей.

«Жители говорят, как минимум, о трех прилетах по жилому сектору», — написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

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