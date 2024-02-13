Украинские боевики атаковали Кременную в ЛНР, есть погибшие

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 78 0

Три человека погибли в Кременной в результате удара ВСУ

Украинские боевики атаковали Кременную в ЛНР, есть погибшие

Фото: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК / miroshnik_r

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

ВСУ нанесли удары по жилому сектору.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) погибли три мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

Украинские боевики атаковали населенный пункт 13 февраля 2024 года.

«В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное», — сообщила министр.

Стоит отметить, что ВСУ атаковали именно жилой район города, удар пришел по месту рядом с больницей.

«Жители говорят, как минимум, о трех прилетах по жилому сектору», — написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Курской области объявлена ракетная опасность.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Новое преимущество: многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку
14:32
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
14:20
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
14:16
В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах
14:12
Росгвардия обеспечивает безопасность на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
14:10
Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

Сейчас читают

Не при параде: первые кадры выступления Киркорова в больнице Горловки
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса