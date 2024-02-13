Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать пятью беспилотниками Белгородскую и Брянскую области в течение часа 13 февраля. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, примерно в 11:30 дежурные средства ПВО уничтожили один украинский дрон в Белгородской области. Однако на этом атаки киевского режима не прекратились. Около 12:30 были уничтожены три БПЛА над Белгородской областью и еще один — над Брянской.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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