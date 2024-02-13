Росгвардия обеспечивает безопасность на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

С первых дней работы площадки ее успели посетить уже шесть миллионов человек.
Фото, видео: пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru
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Безопасность на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ обеспечивают сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве, а также военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии.
Правоохранители принимают комплекс мер, чтобы времяпровождения посетителей выставки было максимально безопасным. Как отметил полковник Юрий Карасев, в павильонах на ВДНХ побывали уже шесть миллионов человек.
«С первого дня выставки личный состав Росгвардии задействован в обеспечении охраны общественного порядка и прикладывает все возможные усилия для безопасности мероприятия и комфорта его посетителей», — прокомментировал он.
Росгвардейцы для усиления безопасности на выставке также взаимодействуют с частными охранными организациями. Общими усилиями они осуществляют незамедлительное реагирования в случае выявления угроз.
Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ до 8 июля.
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