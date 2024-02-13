Что подарить второй половинке: идеи оригинальных презентов на 14 февраля

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 826 0

Как ярче выразить свою любовь и привязанность и можно ли намекнуть подарком на что-то большее?

Что подарить второй половинке: идеи оригинальных презентов на 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant

День святого Валентина — любимый многими праздник. Ведь это очередной повод порадовать свою вторую половинку и показать ей свою любовь. Однако для многих этот день становится настоящим испытанием, ведь дарить очередной набор не хочется, а идей совершенно нет.

Так чем же можно порадовать свою пару без ущерба бюджету?

Любителям романтики придутся по душе идеи парных подарков. Двойные кулоны, которые будут вам напоминать о ваших чувствах, можно купить или сделать на заказ. Любителям экстрима понравится идея совместного прыжка с парашютом. Так вы будете вместе в момент, когда эмоции зашкаливают. Тем, кто предпочитает спокойствие и уединение, понравится идея романтических настольных игр.

Практичный подарок можно дарить, когда вы точно знаете, о чем мечтает ваша вторая половинка. В таком случае бытовая техника, ювелирные украшения или картина будут хорошим презентом на 14 февраля, пишет utro.ru.

Впрочем, подарком для любимого человека может быть не что-то материальное, а сам праздник. Сделайте его незабываемым и наполните своей любовью. Вечер можно провести в театре или кинотеатре. Кроме того, можно отправиться в любимый ресторан или насладиться совместным отдыхом в хорошем spa-салоне.

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