Решение конфликтов и роль России: что обсудили на форуме клуба «Валдай»

Действия США приведут к катастрофе не только Палестину, но и соседние страны. Об этом на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он предложил провести встречу по урегулированию конфликта с участием арабских государств в поддержку создания палестинского государства. О других важных заявлениях министра — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На традиционную конференцию приехали более 50 экспертов из 18 стран мира — исследователи, дипломаты, действующие политики — те, кто напрямую формирует региональную повестку. Сегодня их главная задача — обсудить пути выхода из беспрецедентного кризиса.

Новый виток эскалации — Израиль готовится к штурму Рафаха, города на юге сектора Газа. Там, по сути, в ловушке оказались свыше одного миллиона палестинцев.

«К чему этот близорукий курс, корыстный курс, я бы сказал, американцев и их союзников привел, очевидно всем. В катастрофу заталкивают и Палестину, и Израиль, и весь Ближний Восток наши американские коллеги», — заявил Лавров.

При этом в Вашингтоне, несмотря на словесное осуждение действий Израиля, от поддержки и поставок оружия не отказываются.

«Израиль не остановится, потому что у него есть постоянная поддержка со стороны большинства западных стран, особенно Соединенных Штатов. Франция, Германия, Британия, Италия — все поставляют оружие, а резолюции по прекращению огня в Совете Безопасности тут же блокируются Америкой», — отметил Яхья Зубир, профессор в области международных отношений, научный руководитель по геополитике в бизнес-школе KEDGE (Алжир).

При этом к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке в Белом доме не готовы — слишком много ресурсов уже ушло на Украину. Да и отношение региональных игроков изменилось кардинально — «дубинку» Вашингтона терпеть больше не хотят.

Ирак открыто требует вывода американских войск, традиционный союзник Штатов, Саудовская Аравия, сближается с Ираном и Россией. Для США это сродни пощечине.

«Они предпочитали в ближневосточных процессах, американцы, я имею в виду, делать ставку на свое доминирование в регионе. И сейчас уже работают над тем, чтобы исключить Россию из различных международных усилий», — указал Лавров.

Попытка, обреченная на провал. Россия в регионе играет особую роль, наравне с Китаем зарекомендовала себя как надежного медиатора, реализует крупные экономические проекты.

Среди них — транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет центральную часть нашей страны с Ираном, Индией, государствами Персидского залива. А еще — совместные инфраструктурные планы с Египтом.

«Строительство АЭС „Эль-Дабаа“ — это один из крупнейших инфраструктурных проектов, и он заложен на долгие десятилетия, что очень важно для развития египетской экономики. Нам необходима сильная инфраструктура и энергетика», — говорит экс-глава МИД Египта Набиль Фахми.

В основе подхода нашей страны — поиск взаимной выгоды и уважение интересов друг друга. Потому его так ценят региональные игроки и надеются развивать сотрудничество — экономически и политически.