«Открывает путь»: что означает новое решение ЕС по замороженным активам России

На днях Евросоюз утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных российских активов может быть использована для помощи Украине.

«Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции», — цитирует заявление издание URA.RU.

Это означает, что центральные депозитории, владеющие активами ЦБ России на сумму более миллиона евро, обязаны отдельно учитывать накопленные под действием санкций остатки средств.

Депозитариям также не разрешается управлять полученной чистой прибылью. Говоря проще, доходы от замороженных активов будут содержаться отдельно, а прибыль от них будет неподконтрольна владельцам.

Это нацелено на выделение суммы, которую планируют направить в пользу Украины. При этом в России неоднократно подчеркивали, что такой шаг будет незаконным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные санкции помогли экономике России.