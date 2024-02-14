Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Дипломат отметил, что американские власти продолжат работу по возвращению граждан США.

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

Фото: Mark Schiefelbein / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что 12 февраля поговорил по телефону с осужденным в России американцем Полом Уиланом. 

«Так случилось, что вчера я говорил по телефону с Полом Уиланом. Каждый день мы продолжаем активно прилагать усилия к тому, чтобы вернуть его домой», — сказал дипломат во время мероприятия «Дипломатия заложников как угроза международной безопасности».

Он добавил, что американские власти продолжат работу по возвращению граждан США, в том числе Эвана Гершковича.

Ранее 5-tv.ru писал, что факт шпионажа в случае с действиями Гершковича отрицать неправильно, так как он конспиративно получал секретную информацию. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон вспомнил во время их беседы про Гершковича и подметил, что, на его взгляд, Россия могла бы сделать жест доброй воли и отпустить его в Штаты. По мнению американского телеведущего, Гершковича некорректно считать шпионом на все 100%, потому что он, скорее всего, относится несколько к другой категории.

-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
«Птичий стол»: всплыла правда о странной диете больного раком Карла III
1:01
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом
0:47
Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки
0:33
«Чем я прогневила Бога?» — беда произошла с Лерой Кудрявцевой
0:19
«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
23:51
В Минтрансе предложили усилить контроль за курьерами

Сейчас читают

Семья в РФ, брак из выгоды и служение Украине: кто такой новый главком ВСУ Сырский
Сложно распознать: чем опасен аляскинский вирус для владельцев кошек
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса