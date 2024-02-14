Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что 12 февраля поговорил по телефону с осужденным в России американцем Полом Уиланом.

«Так случилось, что вчера я говорил по телефону с Полом Уиланом. Каждый день мы продолжаем активно прилагать усилия к тому, чтобы вернуть его домой», — сказал дипломат во время мероприятия «Дипломатия заложников как угроза международной безопасности».

Он добавил, что американские власти продолжат работу по возвращению граждан США, в том числе Эвана Гершковича.

Ранее 5-tv.ru писал, что факт шпионажа в случае с действиями Гершковича отрицать неправильно, так как он конспиративно получал секретную информацию. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон вспомнил во время их беседы про Гершковича и подметил, что, на его взгляд, Россия могла бы сделать жест доброй воли и отпустить его в Штаты. По мнению американского телеведущего, Гершковича некорректно считать шпионом на все 100%, потому что он, скорее всего, относится несколько к другой категории.