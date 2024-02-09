Владимир Путин не исключил шанс освобождения Эвана Гершковича

Россия сделала уже достаточно жестов доброй воли. По словам президента страны, мы исчерпали уже все лимиты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Факт шпионажа в случае с действиями журналиста США Эвана Гершковича отрицать неправильно, так как он конспиративно получал секретную информацию. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Карлсон вспомнил во время их беседы про Гершковича и подметил, что, на его взгляд, Россия могла бы сделать жест доброй воли и отпустить его в Штаты. По мнению американского телеведущего, Гершковича некорректно считать шпионом на все 100%, потому что он, скорее всего, относится несколько к другой категории.
«Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытую секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе», — ответил президент РФ.
Путин отметил, что факт остается фактом, действия Гершковича причисляются к шпионажу. В России он был взят с поличным, это не вызывает сомнений. Глава государства и сам бы хотел, чтобы журналист поехал домой, и Россия спокойно и поступательно ведет разговор с американской стороной.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником. Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.
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