Владимир Путин не исключил шанс освобождения Эвана Гершковича

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 45 0

Россия сделала уже достаточно жестов доброй воли. По словам президента страны, мы исчерпали уже все лимиты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Факт шпионажа в случае с действиями журналиста США Эвана Гершковича отрицать неправильно, так как он конспиративно получал секретную информацию. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон вспомнил во время их беседы про Гершковича и подметил, что, на его взгляд, Россия могла бы сделать жест доброй воли и отпустить его в Штаты. По мнению американского телеведущего, Гершковича некорректно считать шпионом на все 100%, потому что он, скорее всего, относится несколько к другой категории.

«Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытую секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе», — ответил президент РФ.

Путин отметил, что факт остается фактом, действия Гершковича причисляются к шпионажу. В России он был взят с поличным, это не вызывает сомнений. Глава государства и сам бы хотел, чтобы журналист поехал домой, и Россия спокойно и поступательно ведет разговор с американской стороной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником. Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
9 февр
Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной
9 февр
«Зачем?» — Путин о решении Польши закрыть газопровод «Ямал — Европа»
9 февр
Все равно восстановятся: Путин сообщил, когда удастся договориться с Украиной
9 февр
«Это страшилка»: Путин не верит в агрессивность внешней политики Китая
9 февр
«В этом нет сомнений»: Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником
9 февр
Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО
9 февр
«Володя, что ты делаешь?» — Путин рассказал, почему Зеленский занял сторону неонацистов
9 февр
«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
9 февр
«Удар по могуществу»: Путин рассказал про самую большую ошибку США с долларом
9 февр
Путин рассказал Карлсону, как украинцы просили объединиться с Русским царством
-15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

8:03
Китайский Новый год: когда праздновать и как встречать
7:58
«Мясник» и «генерал 200»: как боевики ВСУ прозвали нового главкома Сырского
7:45
Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной
7:40
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России
7:35
«Зачем?» — Путин о решении Польши закрыть газопровод «Ямал — Европа»
7:30
Все равно восстановятся: Путин сообщил, когда удастся договориться с Украиной

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса