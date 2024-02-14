Шефа Пентагона Остина выписали из больницы

Главу министерства обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Он восстанавливается и приступил к исполнению своих обязанностей в 17:00 (01:00 мск 14 февраля — Прим. ред.). По совету врачей госсекретарь Остин какое-то время будет выполнять свои обязанности удаленно из дома», — говорится в заявлении.

О выписке, по данным министерства, уже уведомлены Белый дом и Конгресс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Остин недавно угодил в больницу из-за проблем со здоровьем во второй раз за последнее время. На этот раз ситуация выглядит намного серьезнее, чем можно было подумать.

Зарубежные СМИ заговорили о возможной отставке Ллойда. Политолог Юрий Светов объяснил, чем для России чревата смена власти в Пентагоне и почему политика Штатов вряд ли претерпит серьезные изменения.

По мнению эксперта, ожидать от Белого дома резкой смены курса России не приходится. Выступающий как номинальная исполнительская фигура Ллойд не влияет на принятие решений, а выступает в качестве «меча правосудия».