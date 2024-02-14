Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

ВСУ в очередной раз запустили ракеты в мирные кварталы.

Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские террористы направили ракеты на сам Белгород, область и Валуйский округ. Система ПВО сработала вовремя, но, к сожалению, без ранения у человека не обошлось.

Губернатор субъекта подчеркнул, что потерпевшую после инцидента немедленно госпитализировали. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.

Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.

В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.

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