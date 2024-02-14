ВСУ в очередной раз запустили ракеты в мирные кварталы.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, украинские террористы направили ракеты на сам Белгород, область и Валуйский округ. Система ПВО сработала вовремя, но, к сожалению, без ранения у человека не обошлось.
Губернатор субъекта подчеркнул, что потерпевшую после инцидента немедленно госпитализировали. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.
Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.
Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.
В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.
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