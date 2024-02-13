Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Силами ПВО уничтожен украинский БПЛА над территорией Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью.
- 11 февр
- Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- 10 февр
- Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
- 9 февр
- Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области
- 9 февр
- Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России
- 6 февр
- Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью
- 5 февр
- Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
- 4 февр
- Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
- 4 февр
- Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Белгородом
- 3 февр
- Средства ПВО перехватили два беспилотника над Брянской областью
- 3 февр
- Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Читайте также
80%
0.13 98.19
0.04
Нашли ошибку?