Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 29 0

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Силами ПВО уничтожен украинский БПЛА над территорией Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью.

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