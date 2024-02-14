Большие убытки: Украина требует от Польши компенсацию за уничтоженное зерно

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Украинские перевозчики требуют от Польши компенсацию за уничтоженное зерно

Фото, видео: Reuters / ABDUL SABOOR; 5-tv.ru

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А польские фермеры намерены с 20 февраля и вовсе заблокировать границу со страной-соседкой.

Украинские перевозчики потребуют компенсации от Варшавы за уничтоженное зерно. Ранее польские аграрии остановили фуры на границе и показательно их опустошили.

Некоторые большегрузы просто блокируют — не дают им проехать. В итоге украинцы несут колоссальные убытки. Простой одного автомобиля обходится до 400 евро в сутки. А скоро перевозчиков ожидают еще большие потери.

Фермеры Польши 20 февраля планируют полностью заблокировать границу с соседней страной

Известно также, что фермеры в Польше начали блокировать экспорт украинской сельхозпродукции по железной дороге, чтобы не было перевалки товара с поезда на грузовики на польской стороне границы. Для контроля за ситуацией даже были созданы «летучие бригады».

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция отказалась мешать разъяренным фермерам в Польше.

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