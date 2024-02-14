Аллергия на «желто-голубое» зерно: что происходит в Европе из-за Украины

И своих проблем у Европы сейчас хватает — фермеры никак не хотят успокаиваться. Негодуют Бельгия и Испания, в Польше добрались уже до грузовых поездов, везущих дешевое украинское зерно.

Составы теперь блокируют, как и фуры — все, чтобы самим не разориться. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин покажет.

Эта музыка протеста — гимн несогласия аграрной Бельгии с политикой Брюсселя. Сотни тракторов перекрыли все подъезды к одному из крупнейших портов Европы — Антверпену.

Парализованы контейнерные перевозки, грузоотправители несут многомиллионные убытки. Профсоюзы работников агросектора требуют увеличить господдержку и закупочные цены на их продукцию, смягчить экологические нормы ЕС.

Но главное — перекрыть ввоз в страну дешевой и некачественной продукции с Украины. Такое же требование сейчас у фермеров Испании.

По примеру бельгийских коллег они решили закрыть «морские ворота» для украинской агропродукции. Контейнерный порт Таррагона — он один из крупнейших в Испании.

Во вторник, 13 февраля, все перевозки там остановились. Фермеры блокируют его, чтобы не пустить в страну дешевое украинское зерно, которое разорит испанцев.

Протестующие намерены держать осаду до победы. Пока правительство не даст гарантии, что продукция с Украины не попадет на испанский рынок.

А чтобы Педро Санчес и его министры быстрее поняли, чем грозит экономике гнев сельхозпроизводителей, фермеры заблокировали несколько основных автотрасс в автономных областях Андалусия, Наварра и Каталония. Заодно — по примеру французских коллег — перекрыли подъезды к Меркабарне — центральному рынку Каталонии.

«Эта ситуация сильно влияет на нас. Когда в Испанию завезли зерно с Украины, оно продавалось по бросовым ценам, обрушило рынок, при этом было ужасного качества. В итоге сейчас наша испанская, продукция сильно подорожала. Нам даже приходится тратить гораздо больше денег, чтобы прокормить скот, украинское зерно даже для этого не годится», — заявил каталонский фермер Карлос Родригез.

Протесты докатились до Молдавии и Болгарии. Новые тракторные марши ожидаются во Франции, Нидерландах, Германии, Португалии — требования те же: защитить своих производителей от недобросовестной конкуренции со стороны Украины.

А в Польше фермеры переходят на новый этап: они начали блокировать экспорт украинской сельхозпродукции по железной дороге, чтобы не было перевалки товара с поезда на грузовики на польской стороне границы. Даже создали «летучие бригады» для контроля за украинским транзитом — ранее поляки высыпали часть зерна из украинских фур.