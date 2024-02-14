Машина на скорости протаранила пункт неотложной помощи больницы в Техасе

Страшная авария в Техасе. Машина на огромной скорости влетела в здание медицинского центра. Автомобиль протаранил пункт неотложной помощи, где было много пациентов, в том числе детей.

В результате один человек погиб — и это сам водитель. Еще десять получили различные травмы. Полиция Техаса исключила версию теракта. Скорее всего, виновнику аварии стало плохо за рулем.

Ранее 5-tv.ru писал, что снегоход через окно влетел в здание больницы на Таймыре. Водитель погиб, ему было 22 года. Сообщалось, что он был пьян и не владел водительскими правами. В результате столкновения были повреждены трубы, и отделение затопило кипятком, а сама машина загорелась О пострадавших среди сотрудников не сообщалось.