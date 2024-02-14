Машина на скорости протаранила пункт неотложной помощи больницы в Техасе

Эфирная новость 25 0

Водитель скончался на месте, несколько людей пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lisa Krantz; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Страшная авария в Техасе. Машина на огромной скорости влетела в здание медицинского центра. Автомобиль протаранил пункт неотложной помощи, где было много пациентов, в том числе детей.

В результате один человек погиб — и это сам водитель. Еще десять получили различные травмы. Полиция Техаса исключила версию теракта. Скорее всего, виновнику аварии стало плохо за рулем.

Ранее 5-tv.ru писал, что снегоход через окно влетел в здание больницы на Таймыре. Водитель погиб, ему было 22 года. Сообщалось, что он был пьян и не владел водительскими правами. В результате столкновения были повреждены трубы, и отделение затопило кипятком, а сама машина загорелась О пострадавших среди сотрудников не сообщалось.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:09
Вне закона: в Латвии начнут изымать авто с российскими номерами
14:56
Машина на скорости протаранила пункт неотложной помощи больницы в Техасе
14:43
Германия отреагировала на задержание немца с наркотическими мишками в Петербурге
14:31
«По опыту СВО»: Шойгу потребовал оперативно вносить изменения в военное производство
14:20
Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская
14:16
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
Блуждающие во мраке: кто такие психопаты и почему они становятся маньяками
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса