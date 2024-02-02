Снегоход через окно влетел в здание больницы на Таймыре

Эфирная новость 11 0

В результате столкновения были повреждены трубы, и отделение затопило кипятком.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Водитель погиб, ему было 22 года, по предварительной информации, он был пьян и прав не имел.

Снегоход пробил двери и стены в здании, повредил трубы отопления, из-за чего больницу залило кипятком. Машина загорелась. С огнем быстро справились, а вот отделение было завалено обломками. Спасателям пришлось расчищать себе путь, чтобы вытащить разбитый снегоход.

Неделей ранее, 24 января, автобус въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пять человек, двух из них автобус подмял под себя. Чтобы достать людей, пришлось задействовать автомобильный кран.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный водитель насмерть сбил пешехода на остановке в Липецкой области, еще два человека пострадали, а виновник ДТП серьезных травм не получил.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

15:24
«Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине
15:22
Снегоход через окно влетел в здание больницы на Таймыре
15:20
Житель Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ
15:09
«Превышает возможности»: боевик ВСУ объяснил невозможность противостоять ВС РФ
15:08
Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу
14:58
Эффект Лазаря: как новые методы лечения помогают спасти больных онкологией

Сейчас читают

«Знак черной магии»: возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ
Грязные тайны первых леди: от каких извращений жен Нетаньяху, Зеленского и Клинтон волосы встают дыбом
«Сдохну вам назло»: жуткие детали истории россиянки, которая три года спала с мумией мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса