Столтенберг об угрозах в сторону НАТО: «Ядерное сдерживание работает»

При этом ранее он заявлял, что непосредственно от России никаких угроз не видит.

Страны — участницы НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

Политик напомнил, что у альянса есть ядерное оружие, которое предоставляется, в том числе, США.

«У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, это работает десятилетия… Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность», — подчеркнул генсек.

Неделей ранее Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы нападения со стороны России, хотя страны «не рассматривают мир как гарантированный». Сегодня же генсек НАТО добавил, что организация продолжает следить за действиями российской стороны, чтобы «иметь возможность реагировать на любые вызовы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что а Европарламенте допустили возможность создания общего ядерного оружия ЕС.