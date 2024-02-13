В Европарламенте допустили возможность создания общего ядерного оружия ЕС

Вице-президент Европейского парламента (ЕП) Катарина Барли считает, что ядерное оружие может стать одной из тем для обсуждения при формировании европейской армии. Об этом пишет Tagesspiegel.

«На пути к европейской армии это может стать темой для обсуждения», — сказала чиновник.

Вопрос обеспечения ядерного сдерживания для ЕС, отметила она, находится в сфере американских интересов. Однако европейские государства больше не могут полагаться исключительно на «ядерный зонтик» США, подчеркнула Барли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия в этом году впервые достигнет цели НАТО в 2% от ВВП, направленных на оборону. Канцлер Олаф Шольц добавил, что страна располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 миллиардов евро.

Однако он, как отмечается, уже был освоен на 80%. При этом Германия, заверил Шольц, уже может осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов».