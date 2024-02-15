Главная особенность: как распознать пневмонию у ребенка

Часто пневмонию у детей путают с обычной простудой. Родителей вводит в заблуждение то, что у ребенка нет температуры и выглядит он нормально, но в это время в легких чада может развиваться болезнь.

Доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал aif.ru, как отличить обычную простуду от пневмонии.

Пневмония может быть вызвана осложнением после болезни. Например, обычного гриппа — поэтому важно долечивать детей до конца.

Главная особенность этой болезни у детей в том, что в легких появляется много мелких очагов поражения. Поэтому при прослушивании легких сложно что-то заметить.

К тому же мелкие очаги иногда совсем не видны на рентгене. Диагностика пневмонии осложняется тем, что у детей еще не налажена терморегуляция, поэтому температура может подниматься лишь до 37-38 градусов, а иногда ее может не быть вовсе.

Специалист призывает следить за дыханием ребенка. Это может помочь диагностировать пневмонию у маленького пациента быстрее.

Здоровый младенец набирает воздух в грудь и довольно протяжно кричит. При болезни ребенок будет кричать не более трех секунд, после ему нужно вдохнуть — крик больше будет напоминать стон.

Если родители разденут ребенка, то могут увидеть, что грудная клетка сильно расширяется, активно работают мышцы пресса, западают яремная ямка на шее и мышцы подключичной ямки. Если ребенок задерживает дыхание, то это тоже может быть дыхательная недостаточность.

Обращайте внимание на кожу ребенка, если ему тяжело дышать она может быть синюшной. Ослабление в мышцах тоже может говорить о затрудненном дыхании.

Врач отметил, что пневмония у детей развивается очень стремительно. Поэтому следует проводить всю диагностику сразу, необходимо обратиться к врачу.

Если ребенку больше трех дней, то у него возьмут анализ крови. Также могут сделать рентген, но он может абсолютно ничего не показать.

Рекомендуется делать рентген на выдохе. Лечение будет зависеть от того, что вызвало пневмонию.

Ребенка можно лечить дома под наблюдением участкового врача. Но если у него затрудненное дыхание, то его необходимо госпитализировать.

Врач дал рекомендации, как избежать развития заболевания у ребенка. Грудное кормление положительно сказывается на здоровье малыша.

В молоке находятся вещества, способные защитить ребенка от инфекции. Взрослым необходимо прививаться от пневмококковых инфекций, чтобы не передать болезнь наследнику.

Регулярно проветривайте комнату, где находится ребенок, следите, чтобы температура воздуха было не выше 22 градусов. Помимо этого, часто промывайте нос у чада.

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