Германия отреагировала на задержание немца с наркотическими мишками в Петербурге

Иностранец привез в Пулково из Гамбургера мармеладные конфеты с марихуаной.

Россия сообщила генконсульству ФРГ о задержании гражданина Германии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба германского МИД.

«Российские власти проинформировали о задержании наше генконсульство, так что мы оказываем задержанному консульскую помощь и находимся в контакте с его адвокатами», — говорится в сообщении.

Накануне, 13 февраля, правоохранители возбудили уголовное дело за контрабанду наркотиков в Петербурге против немца. Иностранец привез их в Пулково из Гамбурга, но таможенник увидел полимерный пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри были шесть мармеладных конфет весом почти 20 граммов.

Мармеладные мишки с марихуаной, которые привез немец в Пулково. customs.gov.ru

Немец рассказал, что купил десять мармеладок с марихуаной в Германии для спокойного сна при длительных перелетах. В других странах на таможне якобы вопросов не возникало. Также известно, что мужчина прилетел в Петербург из Гамбургера через Стамбул с целью путешествия по России. Сообщала об инциденте пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

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