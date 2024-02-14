SpaceX выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Что с этими космическими аппаратами не так?

SpaceX выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink

Фото: www.globallookpress.com / SpaceX

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Американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на заявление производителя.

«SpaceX… выполнит контролируемые спуски около 100 спутников Starlink „ранней версии один“ из-за опасений, что космический аппарат может выйти из строя на орбите и больше не сможет маневрировать», — говорится в публикации.

В компании добавили, что спутники сейчас эффективно работают, но риск отказа в будущем может увеличиться. Эти космические аппараты будут постепенно понижать свою орбиту в течение полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали сообщения об использовании Россией спутников Starlink. Илон Маск уже опроверг информацию о продаже российской стороне своих терминалов.

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