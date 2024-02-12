В Кремле прокомментировали сообщения об использовании Россией спутников Starlink

Песков призвал не вторгаться в историю между Украиной и спутниками Starlink
Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques
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Илон Маск уже опроверг информацию о продаже российской стороне своих терминалов.
Россия не может использовать терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Илон Маск якобы продал их российской стороне.
«Это не сертифицированная система у нас, она не может поставляться официально и не может использоваться официально», — сказал представитель Кремля.
Песков также призвал не вторгаться в историю между Украиной и спутниками Starlink, которые производит компания Илона Маска. Он, к слову, уже опроверг сообщения о том, что компания SpaceX якобы продала терминалы России для войск в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на западные СМИ, что спутники Starlink, которые Украина использует в военных целях, могут стать законной мишенью для России.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
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