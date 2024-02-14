Шеф Пентагона впервые появился на публике после очередной госпитализации

Глава американского военного ведомства борется с онкологией.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после выписки из больницы. Шеф Пентагона принял участие в заседании контактной группы по Украине по видеосвязи.

Остин заверил коллег, что прекрасно себя чувствует, а его борьба с онкологией проходит «на отлично».

«Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания», — сказал глава американского военного ведомства.

Ллойд Остин был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии из-за проблемы с мочевым пузырем в конце прошлой недели, а уже 13 февраля его выписали и даже разрешили приступить к своим должностным обязанностям, правда, удаленно.

В декабре Остину диагностировали рак простаты и провели операцию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на положении РФ в мире скажется увольнение тяжелобольного Остина.