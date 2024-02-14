Гагаринский суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова*, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Как стало известно 5-tv.ru, постановление вынесено 14 февраля 2024 года.

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации“) сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с его фактического задержания на территории РФ», — говорится в решении суда.

Бывший адвокат Илья Новиков был объявлен в розыск МВД России. Он также является фигурантом уголовного дела о госизмене.

По данным ЦОС ФСБ России, он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск на территории России. Какая именно статья Уголовного кодекса инкриминируется ему, в настоящее время неизвестно.

Mellstroy — уроженец Белоруссии. Там в отношении стримера возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы.

* — признан иноагентом в России.