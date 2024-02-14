Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова*

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 116 0

Юрист является фигурантом нескольких уголовных дел.

Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова*

Фото: Alexander Zemlianichenko / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Гагаринский суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова*, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Как стало известно 5-tv.ru, постановление вынесено 14 февраля 2024 года.

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации“) сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с его фактического задержания на территории РФ», — говорится в решении суда.

Бывший адвокат Илья Новиков был объявлен в розыск МВД России. Он также является фигурантом уголовного дела о госизмене.

По данным ЦОС ФСБ России, он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск на территории России. Какая именно статья Уголовного кодекса инкриминируется ему, в настоящее время неизвестно.

Mellstroy — уроженец Белоруссии. Там в отношении стримера возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы. 

* — признан иноагентом в России.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:09
Нечего стесняться: названы самые распространенные «деликатные» проблемы со здоровьем
21:05
Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
20:55
Категорически нельзя: какие продукты противопоказаны при беременности
20:46
Путину представили передовые проекты в области медицины
20:31
Харитонов возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
20:22
В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео