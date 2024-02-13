МВД России объявило в розыск стримера Mellstroy

Скандально известный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим — Прим. ред.) объявлен в розыск на территории России. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД РФ.

«Андрей Александрович Бурим, 15.12.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе.

Какая именно статья Уголовного кодекса РФ инкриминируется блогеру, не сообщается.

Mellstroy — уроженец Белоруссии. Там в отношении стримера возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы. Также он был фигурантом дела о распространении порнографии с участием несовершеннолетних, но до суда дело не дошло.

В России блогер привлек внимание правоохранителей после прямой трансляции, во время которой он несколько ударил свою гостью головой об стол. Тогда девушка получила черепно-мозговую травму, а Бурим — полгода исправительных работ и штраф.

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