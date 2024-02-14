«Воскресла»: женщина очнулась за минуту до начала кремации
Times of India: в Индии женщина очнулась за несколько минут до начала кремации
Фото: © РИА Новости / Идрис Мохаммед
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Вся семья, присутствовавшая на церемонии прощания, была шокирована происходящим.
Женщина из индийского города Берхампура «воскресла» за несколько минут до собственной кремации. Необычную и шокирующую историю сообщило издание Times of India.
Инцидент произошел с 52-летней Бужи Аамму. Сначала она оказалась в больнице с сильными ожогами после несчастного случая.
Медики оказали пациентке помощь, а затем родные забрали ее домой. Ей требовалось дорогостоящее лечение, но семья больной не могла себе его позволить. В один из дней супруг Сибарам Пало зашел к любимой и обнаружил ее в кровати без признаков жизни.
Он организовал церемонию прощания, вызвал катафалк для перевоза тела к месту кремации. На церемонии присутствовала вся семья, женщину уже почти положили в погребальный костер, как за несколько минут до процедуры «усопшая» очнулась.
«Мы были в шоке, поначалу были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — рассказал один из очевидцев произошедшего.
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