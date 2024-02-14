Три человека пострадали при дорожном конфликте со стрельбой в Москве

Участники ДТП после незначительной аварии к решению ситуации привлекли своих знакомых.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
Как сообщил «Известиям» источник, все началось с небольшой аварии. Она произошла, когда иномарка при перестроении врезалась в соседнюю машину.
Участники ДТП вызвали сотрудников ДПС, которые предложили им приехать на оформление на улицу Плющиха. Туда вскоре прибыли и знакомые семейной пары, в чью машину въехали.
В один момент диалог между ними и пассажирами Lexus перерос в драку со стрельбой. Один из тех, кто находился в иномарке, открыл огонь из травматического пистолета.
В результате три человека пострадали — они получили легкие травмы и были госпитализированы. Один из участников конфликта доставлен в отделение полиции.
«В настоящее время личности всех участников конфликта установлены сотрудниками Госавтоинспекции. Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», — сообщили в УВД по ЦАО.
Следователями уже организована доследственная проверка по факту случившегося. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в грузинском городе Рустави в окрестностях Тбилиси произошла стрельба.
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