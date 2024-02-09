Перестрелка в Грузии: мужчина открыл огонь на оживленном рынке

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 93 0

Мужчина открыл огонь на оживленном рынке в Грузии, четыре человека погибли

Перестрелка в Грузии: мужчина открыл огонь на оживленном рынке

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Ring

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Жертвами преступника стали четыре человека.

В грузинском городе Рустави в окрестностях Тбилиси произошла стрельба: мужчина открыл огонь на оживленном рынке. Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, погибли четыре человека.

Личность преступника установлена — это 35-летний местный житель. Среди жертв — его родной дядя, который погиб на месте.

«Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения. Он госпитализирован», — сообщает пресс-служба министерства.

Стрелявший задержан на месте, ведутся оперативные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что несколько взрывов прогремело в Пакистане, погибли 25 человек.

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