В России будут штрафовать за раздачу просроченной еды

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции.

В России будут штрафовать за раздачу просроченной еды

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В России появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями. Об этом пишут «Известия».

Депутаты Госдумы предлагают дополнить часть 1 статьи 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» такой категорией организаций.

Соответственно, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тысяч, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции адресатам, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый способ защиты покупателей от просрочки введут в России.

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