На предельно низкой высоте: как Су-25 уничтожали укрепрайон ВСУ неуправляемыми ракетами

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Су-25 уничтожили укрепрайон ВСУ неуправляемыми ракетами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Удар нанесли по скоплению живой силы и бронетехники.

Теперь к событиям в зоне спецоперации. Российские штурмовые самолеты Су-25 поразили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении.

Полет проходил на предельно малой высоте — всего 25 метров над землей. Удар по скоплению бронетехники и живой силы противника нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

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Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

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