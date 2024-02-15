Как разбогатеть без изнурительного труда: почеши собаке лапки

|
Карина Исхакова
Карина Исхакова Карина Исхакова Журналист Эксклюзив 53 0

Практикующая симорон Виолетта Романова поделилась с 5-tv.ru действенными ритуалами, при помощи которых можно улучшить свое финансовое положение.

Как разбогатеть без изнурительного труда: почеши собаке лапки

Фото: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Простые в исполнении симоронские обряды помогут раз и навсегда забыть о финансовых проблемах. Практикующая симорон волшебница Виолетта Романова поделилась с 5-tv.ru действующими ритуалами, при помощи которых можно разбогатеть.

Симоронский ритуал при помощи облепихового крема

Для этого ритуала вам понадобится облепиховый крем, подойдет абсолютно любой. Откройте тюбик, и помажьте руки кремом.

«При этом необходимо несколько раз повторить: „Облепите меня деньги“. Вообще облепиха — очень полезная ягода, потому что с ее помощью можно приманивать все что угодно», — уточнила эксперт.

Симоронский ритуал, который необходимо выполнять по понедельникам

Следующий магический ритуал Виолетта Романова рекомендует выполнять в первый день недели. Эксперт уверяет, что понедельник принесет вам море денег.

«Вам понадобится любая купюра — это могут быть рубли, доллары, евро, йены. В правую руку нужно взять купюру и чесать ей левую ладонь. В этот момент нужно приговаривать: „Чешу к деньгам, так тому и быть“», — поделилась практикующая волшебница.

Симоронский ритуал, для которого понадобится домашний питомец

Эксперт уверяет, что, если у вас нет домашнего животного, вы можете его позаимствовать у друзей или соседей.

«Возьмите своего любимца за лапку и повторяйте: „Почешу собачке (любому другому животному) лапки, значит завтра будут бабки“. Обычно этот ритуал работает моментально, должники возвращают деньги, а иногда финансы и вовсе приходят из ниоткуда», — заключила собеседница издания.

На первый взгляд ритуалы симорон могут показаться шуточными. Тем не менее не нужно недооценивать эту практику. Чтобы ритуалы точно заработали, нужно их не только исполнять, но верить в их действенность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «нарисовать» капитал при помощи магии симорон.

-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
Завидуете? Появилось видео с тихим утром маленькой панды Катюши
9:11
На Украине сообщили о серии взрывов, в том числе в Киеве
8:52
Простой лайфхак: как быстро очистить стекло автомобиля от наледи
8:38
На предельно низкой высоте: как Су-25 уничтожали укрепрайон ВСУ неуправляемыми ракетами
8:20
Купол обрушился внутри горящего в Москве здания «Известия Холл»
8:07
Как разбогатеть без изнурительного труда: почеши собаке лапки

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео