Как «нарисовать» капитал? Действенные ритуалы для привлечения денег

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Карина Исхакова
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Простые обряды можно выполнить в считанные минуты при помощи подручных средств.

Как «нарисовать» капитал? Действенные ритуалы для привлечения денег

Фото: Depositphotos / ilixe48

Симоронские ритуалы для привлечения денег довольно действенные и при этом не требуют больших усилий. Чтобы провести обряды для улучшения своего финансового положения, вам понадобятся подручные средства, немного времени и главное — вера. Ритуалы простые и местами даже шуточные, однако не стоит относиться к симоронской магии с недоверием или пренебрежением.

Симоронский ритуал при помощи ручки и купюры

Для проведения этого ритуала вам понадобиться ручка или карандаш обязательно зеленного цвета и купюра с минимальным номиналом. В симоронских ритуалах нередко обращаются к принципам Фэншуя. Так согласно китайской философской системе, зеленый цвет — символ богатства.

На вашей купюре необходимо дорисовать желаемое количество нулей. Не забывайте, что число должно быть реалистичным. Теперь положите вашу купюру в кошельке или храните на видном месте, например, вы можете повесить ее на холодильник.

Симоронский ритуал при помощи батареек

Для этого ритуала вам понадобятся пальчиковые батарейки и крупные купюры. Ваша задача максимально зарядить ваши деньги. Купюры нужно обернуть вокруг батарейки и оставить на сутки. Заряженные деньги вы можете потратить на те вещи, которые приносят вам удовольствие.

В симоронской магии существует еще один ритуал для привлечения денег. Если вы купили новый кошелек, можете положить в него маленькие круглые батарейки, такие обычно ставят в часы или напольные весы. С таким заряженным кошельком нужно проходить минимум сутки.

Симоронский ритуал при помощи магнита

Вы можете провести аналогичный обряд с кошельком только вместо батарейки нужно взять небольшой магнит. Если вы проведете этот простой ритуал, то деньги в вашем кошельке будут увеличиваться, будто вы притягиваете их магнитом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как осуществить свои желания при помощи магии Симорон.

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