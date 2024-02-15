Завидуете? Появилось видео с тихим утром маленькой панды Катюши

Такие милые кадры — то, что нужно в это суматошное снежное время.

Свежие кадры появились с тихим утром в вольере маленькой панды Катюши и ее мамы Диндин. Видео поделилась пресс-служба Московского зоопарка.

На кадрах видно, как мама и дочь сидят рядом практически в неподвижном состоянии. Даже звука сопения не слышно — полная тишина.

Панда Катюша родилась в российской столице в конце августа 2023 года. Ее родители — самец Жуи и самка Диндин. Их в 2019 году зоопарку передал Китай в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Катюша стала первой пандой, которая родилась в Москве. Мэр города Сергей Собянин назвал событие по-настоящему уникальным, а животное стало знаменитостью столичного зоопарка.

Ранее 5-tv.ru рассказал и показал, как маленькая панда Катюша начала исследовать вольер.