Одной лапкой! Маленькая панда Катюша начала исследовать вольер

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Московский зоопарк опубликовал новое видео с пандой Катюшей и ее мамой Диндин

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; Пресс служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Звезда столичного зоопарка — панда Катюша снова радует своим появлением на видео.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала свежее видео с маленькой пандой Катюшей в своем Telegram-канале. На кадрах мама малышки — Диндин — пытается вытащить детеныша в вольер.

«Катюша играла на лесенке, Диндин подкараулила и ловко ее вытащила в вольер. Через полминуты Катюша сбежала снова к своей лесенке. Но ничего, мы подождем. Лапка то уже точно была в вольере», — подписала Акулова свою публикацию.

Панда Катюша родилась в российской столице в конце августа 2023 года. Ее родители — самец Жуи и самка Диндин. Их в 2019 году зоопарку передал Китай в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Катюша стала первой пандой, которая родилась в Москве. Мэр города Сергей Собянин назвал событие по-настоящему уникальным, а животное стало знаменитостью столичного зоопарка.

Ранее 5-tv.ru писала о «русском» характере панды Катюши.

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