Посол РФ высказался об аресте самолета Ан-124 в Торонто: «Угон и пиратство»

Посол в Канаде Степанов: арест Ан-124 — угон и пиратство вопреки словам Оттавы
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Борт удерживается там с февраля 2022 года.
Арест в Канаде российского самолета является пиратством и угоном. Такое заявление сделал посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости.
«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — сказал он.
Посол подчеркнул, что Россия продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.
Борт, принадлежащий компании «Волга — Днепр», удерживается в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Данный шаг Россия расценивает как циничное воровство.
Ранее 5-tv.ru писал, то МИД России выразил демарш Канаде из-за решения конфисковать самолет Ан-124.
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