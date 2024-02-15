Посол РФ высказался об аресте самолета Ан-124 в Торонто: «Угон и пиратство»

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Посол в Канаде Степанов: арест Ан-124 — угон и пиратство вопреки словам Оттавы

Посол РФ высказался об аресте самолета Ан-124 в Торонто: «Угон и пиратство»

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Борт удерживается там с февраля 2022 года.

Арест в Канаде российского самолета является пиратством и угоном. Такое заявление сделал посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Россия продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.

Борт, принадлежащий компании «Волга — Днепр», удерживается в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Данный шаг Россия расценивает как циничное воровство.

Ранее 5-tv.ru писал, то МИД России выразил демарш Канаде из-за решения конфисковать самолет Ан-124.

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