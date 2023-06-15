МИД РФ выразил демарш Канаде из-за решения конфисковать самолет Ан-124

В МИД России был вызван посол Канады. Ему выразили демарш из-за намерения страны конфисковать незаконно удерживаемый грузовой авиалайнер Ан-124. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Уточняется, что борт, принадлежащий компании «Волга — Днепр», удерживается в аэропорту Торонто с февраля прошлого года. Данный шаг Россия расценивает как циничное воровство, подчеркнули в МИД.

«Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов, и подло взятого в заложники», — говорится в сообщении.

В заключение в ведомстве предупредили канадского посла о том, что русофобские действия Оттавы будут иметь серьезные последствия для отношений двух стран, которые и так находятся на грани обрушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России выразил решительный протест послу Бельгии в Москве Марку Михельсену.