Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной

Местное население просят не паниковать.

В приграничном районе Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает государственное издание Белта со ссылкой на информацию Управления КГБ по Гомельской области.

Режим КТО был объявлен в Лельчицком районе Гомелськой области. Правоохранители просят население не паниковать, сохранять спокойствие и незамедлительно подчиняться требованиям силовиков.

О причинах введения КТО не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области был задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии.