Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 95 0

В Белоруссии на границе с Украиной вели режим КТО

Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Местное население просят не паниковать.

В приграничном районе Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает государственное издание Белта со ссылкой на информацию Управления КГБ по Гомельской области.

Режим КТО был объявлен в Лельчицком районе Гомелськой области. Правоохранители просят население не паниковать, сохранять спокойствие и незамедлительно подчиняться требованиям силовиков.

О причинах введения КТО не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области был задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии.

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