В Калининградской области задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Что еще известно?

В Калининградской области задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В Калининградской области задержан местный житель, который собирал данные о России и Белоруссии для передачи их Украине. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержан 26-летний мужчина. Он для Службы безопасности Украины (СБУ) собирал информацию о политической и экономической обстановке в России и Белоруссии. Установлено, что делал он это из личной заинтересованности.

Местный житель Калининградской области был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Ростове приговорил украинскую шпионку к десяти годам лишения свободы. По данным регионального Управления ФСБ РФ, гражданка Украины проникла на территорию России по заданию СБУ.

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В Калининградской области задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии

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