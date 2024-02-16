Совпадение? Не думаем! ТОП-10 сбывшихся пророчеств Симпсонов, которые невозможно объяснить

Как комедийный мультсериал предсказывает страшные события?

Накануне свой юбилей отпраздновал американский мультипликатор Мэтт Гроунинг, подаривший миру культовых «Симпсонов» и «Футураму». Без него не было бы не только огромного поп-культурного пласта, но и огромного количества обсуждений, теорий заговора и даже мистификаций, связанных с его главным творением. Слухи о пророчествах, скрытых в «Симпсонах» не утихают уже несколько десятилетий, и специально к 70-летию Мэтта Гроунинга 5-tv.ru решил рассказать о десяти предсказаниях из мультсериала, которые на самом деле сбылись.

Война в Сирии

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 12, эпизод 14, режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В 2001 году на экраны вышла серия «Симпсонов» под названием «Юные таланты». По ее сюжету Барт и его одноклассники становятся участниками популярного бойз-бенда «Толпа хулиганов». Оказывается, что группа была специально создана правительством США, чтобы воздействовать на разум слушателей и призывать их вступать в ряды американской армии. В одном из клипов коллектива Барт и его друзья летят на военных истребителях ВВС США, после чего сбрасывают несколько бомб на группу людей, которые выглядят, как стереотипные арабские военные, а на их технике изображен флаг Сирийской республики начала 20 века. Именно этот флаг спустя более чем десять лет после выхода серии начнет использовать Сирийская оппозиция во время гражданской войны, которая послужила поводом для ввода в страну американских войск в 2014 году.

Независимый Техас

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 23, эпизод 9, режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В «Симпсонах» довольно часто выходят серии, в которых авторы фантазируют на тему недалекого будущего. В эпизоде 2011 года «Праздники минувшего будущего», действие которого происходит в 2041 году, на табло в аэропорту виднеется надпись: «Независимая республика Техас». Учитывая недавние события в Техасе, во время которых власти штата отказались выполнять требования Байдена, такое будущее выглядит весьма реалистичным.

Небоскреб The Shard

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 6, эпизод 19,режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В еще одном эпизоде про будущее мелькает ну совсем уж странная деталь. В серии «Свадьба Лизы», которая вышла в 1995 году, во время визита повзрослевшей Лизы Симпсон в Лондон 21 века слева на фоне можно заметить небоскреб The Shard, проект которого был разработан только в 2000 году, а строительство и вовсе происходило с 2009 по 2012 годы.

Нападение на Зигфрида и Роя

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 5, эпизод 10,режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В эпизоде 1993 года ненадолго появляются дрессировщики Гюнтер и Эрнст, которые являются очевидной пародией на знаменитых укротителей диких животных Зигфрида и Роя. В один момент ручной белый тигр Гюнтера и Эрнста выходит из-под контроля и нападает на них. Спустя 10 лет аналогичная трагедия произошла и с реальными дрессировщиками. Во время выступления Зигфрида и Роя в 2003 году, белый тигр Монтекоре едва не загрыз одного из своих хозяев.

Атака на Всемирный торговый центр

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 9, эпизод 1,режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

Симпсоны также умудрились ненароком предсказать один из самых страшных терактов в истории. В эпизоде «Нью-Йорк против Гомера Симпсона» 1997 года ненадолго мелькает обложка журнала, на которой всего за 9 долларов предлагают посетить Нью-Йорк. В качестве одного из символов города вдалеке изображены башни Всемирного торгового центра. Цена путевки в 9 долларов, вкупе с силуэтом башен, которые напоминают число 11, зловещим образом складывается в дату трагедии, которая произойдет лишь через четыре года. Напомним, что 11 сентября 2001 года в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. По традиции, в США месяц обычно ставится перед датой, поэтому в народе теракт часто называют 9/11.

Президентство Трампа

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 11, эпизод 17,режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В 2000 году, когда на экраны вышла эта серия, никто и подумать не мог, что миллиардер Дональд Трамп когда-нибудь встанет у руля США. Поэтому в очередном шуточном эпизоде про будущее, в котором Лиза Симпсон стала президентом Америки, говорится, что она пришла на смену именно Трампу. В 2016 эта шутка внезапно перестала быть шуткой, и знаменитый бизнесмен стал 45-м президентом Соединенных Штатов. К слову, в этой же серии наряд Лизы Симпсон точь-в-точь повторяет костюм будущего вице-президента страны Камалы Харрис, в котором та явилась на инаугурацию Джо Байдена.

Рыба с тремя глазами

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 2, эпизод 4., режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

Стремясь привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды, авторы «Симпсонов» посвятили целый эпизод тому, что недалеко от АЭС в родном городе главных героев выловили рыбу с тремя глазами. Спустя 21 год после выхода серии в 1990 году, недалеко от АЭС в Аргентине действительно поймали трехглазую-рыбу мутанта.

Поглощение компании 20th Century Fox студией Disney

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 10, эпизод 5., режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В эпизоде 1998 года «Когда ты захочешь стать выше звезд» около входа на студию «Двадцатый век Фокс» (кстати, именно она выпускает «Симпсонов») висит ее знаменитый логотип, внизу которого красуется надпись: «Подразделение компании Walt Disney». Спустя 19 лет шутка стала реальностью — в 2017 году Disney начал переговоры о покупке компании, а 19 марта 2019 года торги успешно завершились, и «Фокс» стал полностью принадлежать «Диснею».

«Звездные Войны» и «Элвин и бурундуки»

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 21, эпизод 1,режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В 2009 году на экраны вышла серия «Симпсонов» под названием «Гомер — громадина». В ней была сцена, которая предсказывала сразу два события. На стене киностудии рядом висело два плаката: седьмого эпизода «Звездных Войн» и новой части «Элвина и бурундуков». Ни один из этих фильмов на момент выхода эпизода не был даже анонсирован. Однако, мало того, что Симпсоны предсказали появление этих двух фильмов, они также каким-то загадочным образом догадались, что фильмы выйдут одновременно. В реальности так и получилось — картины попали в прокат с разницей в четыре дня.

Кризис в Греции

Кадр и м/с «Симпсоны». Сезон 23, эпизод 10,режиссер: Микель Б. Андерсон. 1989–2023 гг.

В эпизоде 2013 года Гомер попадает на телевидение и становится гостем выпуска новостей. В тексте бегущей строки внизу экрана появляется надпись: «Евросоюз выставил Грецию на онлайн-аукционе eBay». И это показалось бы забавной сатирой, если бы в 2015 году в стране не начался бы глобальный Финансовый кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит.