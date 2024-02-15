Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Документ обязывает онлайн-платформы выявлять и удалять противоправный контент.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии распространению треш-стримов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Документ обязывает онлайн-платформы выявлять и удалять противоправный контент. Под запрет и блокировку подпадут также сайты, публикующие фото и видео с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий и к совершению.

В конце января прошел первое чтение в Госдуме прошел законопроект о штрафах за треш-стримы. Так, нарушителям назначается санкция в размере от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких жестоких фото- и видеоматериалов. Для должностных лиц размер такой выплаты составит от 300 до 700 тысяч рублей. Конфискация тоже предусматривается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии.

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