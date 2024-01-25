Законопроект о штрафах за треш-стримы прошел I чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за распространение в интернете материалов с демонстрацией жесткости, в том числе за треш-стримы. Документ обнародован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Правки предлагается внести в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».

Согласно документу, нарушители получат наказание в виде штрафа в размере от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких жестоких фото- и видеоматериалов. Для должностных лиц размер такой выплаты составит от 300 до 700 тысяч рублей. Конфискация тоже предусматривается.

Сломает психику? Как мультик про «скибиди туалеты» влияет на детей

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 7 января. При этом 15-го числа введение штрафов за треш-стримы одобрил комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.