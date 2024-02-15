«Не удастся»: глава МИД Польши о репарациях от Германии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Сикорский: Польша не получит репарации от Германии, это невозможно юридически

«Не удастся»: глава МИД Польши о репарациях от Германии

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Kalker

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Варшава периодически напоминает, что Берлин, по ее мнению, остался «должником».

Польша не может взыскать репарации от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Польское телевидение.

По словам главы внешнеполитического ведомства, для выплаты репараций нет никаких юридических обоснований. Дипломат вспомнил свою предшественницу, возглавляющую МИД в 2006–2007 годах.

«Анна Фотыга много лет тому назад в ответ на депутатский запрос ответила, что позиция Польши такова, что репарации уже были признаны в Потсдаме. К сожалению, они были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся», — заявил Сикорский, уточнив, что предыдущее польское правительство требовало у ФРГ репарации, но в официальных документах даже не использовало этот термин.

Министр заключил, что получить что-то от Германии Польше не удастся, потому что все подобные вопросы уже были решены в рамках Потсдамской конференции, где «большая тройка» — СССР, Великобритания и США — обсуждали стратегию развития стран послевоенного времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина требует от Польши компенсацию за уничтоженное зерно.

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