«Откажитесь от дурной привычки»: в КНДР выставили условие властям Японии

Сестра северокорейского лидера прокомментировала заявление Токио касательно двусторонних переговоров.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына считает возможным визит премьер-министра Японии в Пхеньян. Слова Ким Е Чжон приводит Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Ким Е Чжон отметила, что перед визитом Фумио Кисида в страну Японии следует отказаться от контрпродуктивных подходов, которые демонстрирует Токио.

«Если Япония откажется от дурной привычки несправедливо цепляться к нашему праву на самооборону, если уже решенная проблема похищенных граждан перестанет быть препятствием для перспектив двусторонних отношений, то не будет препятствий для сближения двух стран. Возможно, однажды настанет тот день, когда премьер Японии посетит Пхеньян», — указала Ким Е Чжон.

Сестра северокорейского лидера отметила, что пока у властей КНДР нет планов улучшать отношения с Японией, равно как и заинтересованности в двусторонних контактах. И намерения должен выказать, в первую очередь, Кисида. При этом Ким Е Чжон добавила, что вышесказанное — ее личное мнение.

О том, что КНДР и Япония стоит начинать шаги для налаживания отношений между странами, Фумио Кисида заявил в конце января текущего года во время своей речи в парламенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда Путин встретится с Ким Чен Ыном в КНДР.