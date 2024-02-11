«Приглашение подтверждено»: когда Путин встретится с Ким Чен Ыном в КНДР

Прежде в Кремле сказали, что личная беседа лидеров состоится после марта.

В настоящее время Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита президента России Владимира Путина в КНДР для встречи с главой республики Ким Чен Ыном. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор первого департамента Азиии МИД РФ Иван Желоховцев.

Он отметил, что Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян во время саммита на космодроме «Восточный», который прошел в сентябре 2023 года.

«Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — сказал Желоховцев.

Отметим, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме. Она стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали примерно час, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В узком формате они вели диалог еще столько же времени.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков после встречи заявлял, что КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с Россией. Взаимоотношения двух стран не направлены на кого-либо еще. Также прежде в Кремле говорили, что визит Путина в Пхеньян не планируется до конца марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с главой МИД КНДР Сон Хи развитие двусторонних отношений.