«Приглашение подтверждено»: когда Путин встретится с Ким Чен Ыном в КНДР

|
Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

МИД: Россия и КНДР согласовывают сроки визита Путина в Пхеньян

«Приглашение подтверждено»: когда Путин встретится с Ким Чен Ыном в КНДР

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Прежде в Кремле сказали, что личная беседа лидеров состоится после марта.

В настоящее время Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита президента России Владимира Путина в КНДР для встречи с главой республики Ким Чен Ыном. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор первого департамента Азиии МИД РФ Иван Желоховцев.

Он отметил, что Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян во время саммита на космодроме «Восточный», который прошел в сентябре 2023 года.

«Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — сказал Желоховцев.

Отметим, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме. Она стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали примерно час, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В узком формате они вели диалог еще столько же времени.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков после встречи заявлял, что КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с Россией. Взаимоотношения двух стран не направлены на кого-либо еще. Также прежде в Кремле говорили, что визит Путина в Пхеньян не планируется до конца марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с главой МИД КНДР Сон Хи развитие двусторонних отношений.

-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Египет возвел стену на границе с Палестиной, готовясь к наплыву беженцев из Газы
11:41
«Материал для души»: продюсер Ашуров лестно оценил творчество ST
11:29
«Быстро согласился»: в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона
11:15
Два черных ящика найдены в вертолете Ми-8, рухнувшем в Онежское озеро
11:11
Голос ее роли «украла» Гурченко, карьеру оборвала пощечина, а жизнь — алкоголь: трагедия Ольги Бган
10:59
Символ триумфа: десант поднял флаг России над освобожденным селом Веселое

Сейчас читают

«Я застыла»: Яна Поплавская поделилась страшным диагнозом
Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III
Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса