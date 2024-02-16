«Символизирует настрой»: почему в США разгорелся скандал из-за главы МВБ Алехандро Майоркаса

На южных рубежах Штатов сложилась острая ситуация.

Главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса обвиняют в преступной халатности из-за отказа охранять южную границу страны — республиканцы в Конгрессе со второй попытки смогли объявить ему импичмент. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков в Telegram-канале.

Издание EADaily пишет, что Майоркас уже три года находится на своем посту. За это время десять миллионов нелегалов проникли в США, а команда нынешнего президента Джо Байдена никак не собирается этому противостоять.

Также демократы не хотят «сдавать» своего министра. Есть большая вероятность, что импичмент будет отменен и чиновник сохранит свой пост.

«Это символизирует настрой в нижней палате, где республиканцы готовят свой план миграционной реформы по резкому ужесточению контроля за нелегалами. А ее спикер Майк Джонсон требует для начала разобраться с мигрантами, прежде чем выделять транши Украине. Спикер Палаты представителей уже пообещал не рассматривать билль Сената о выделении 95 миллиардов долларов военных траншей», — сказал политолог.

Он отметил, что Джонсон держится за свой пост. Поэтому он согласен разобраться сначала с миграционным кризисом, а потом обсуждать помощь Украине. В противном случае сторонники кандидата в президенты Дональда Трампа могут сместить его с поста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонсон отказался выносить на голосование в Сенат проект о помощи Украине.