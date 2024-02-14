Джонсон отказался выносить на голосование в Сенат проект о помощи Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Тем самым он отвергнул призыв, прозвучавший от лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла.

Джонсон отказался выносить на голосование в Сенат проект о помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решил не выносить на голование законопроект о продолжении помощи Украине. Тем самым он отверг призыв, прозвучавший от лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, сообщил портал Punchbowl News.

«Разумеется, не сейчас. Мы занимаемся процессом ассигнований. Нас поджимают крайние сроки. К этому и приковано в данный момент внимание палаты представителей», — заявил Джонсон.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины сразу после начала российской спецоперации по защите Донбасса. О ней президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.

Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну. 

Ранее 5-tv.ru писал, что американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Тема:
Спецоперация
14 февр
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО за день
14 февр
«Доложили о ситуации»: Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ
13 февр
Смена стратегии: Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне
13 февр
Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
13 февр
В Госдуме прокомментировали поездку Киркорова в зону СВО
13 февр
«Мы вместе, мы победим»: росгвардейцы обратились к ST после выхода песни «Дай ему сил»
13 февр
Семья в РФ, брак из выгоды и служение Украине: кто такой новый главком ВСУ Сырский
13 февр
Рэпер Саграда раскрыл секрет создания военной песни на примере «Дай ему сил», презентованной ST росгвардейцам
13 февр
Медведчук о проведении Россией спецоперации на Украине: «Ее в ситуацию загнали»
13 февр
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:57
С гранатами и пистолетом: в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк
5:40
Премьера фильма «Лед 3» состоялась в Москве
5:39
«Идеально»: чем можно почистить зубы за неимением щетки
5:23
Принимает особую форму: как распознать у себя синдром «разбитого сердца»
5:09
Цены приятно удивляют: во сколько в России обойдутся подарки ко Дню святого Валентина

Сейчас читают

«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса