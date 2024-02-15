«Наивно»: в Словакии назвали нереальным уход России из Крыма и Донбасса

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

Премьер Словакии Фицо: уход России из Крыма и Донбасса абсолютно нереален

«Наивно»: в Словакии назвали нереальным уход России из Крыма и Донбасса

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Премьер-министр Роберт Фицо призывает мир взглянуть на украинских кризис трезвым взглядом.

Уход России с Донбасса и Крыма абсолютно нереален, это следует понимать и смириться. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает издание Hlavne spravy.

Политик подчеркнул, что надеется на скорейшее урегулирование украинского кризиса и завершение конфликта, который, по его мнению, должен закончиться мирными переговорами. А для этого мировому сообществу в целом и Киеву в частности стоит понимать, что Россия не откажется от своих территорий, рассчитывать на это «наивно».

«Если кто-то думает, что единственное решение заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть», — отметил Фицо.

Премьер Словакии также добавил, что не против поддерживать Украину, но выступает исключительно за гуманитарную помощь. Ведь военные поставки, идущие киевскому режиму с Запада, только продолжают его агонию.

Однако Фицо признался, что пока ему сложно представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа боевиков ВСУ оказалась в окружении в ДНР.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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